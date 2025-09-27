Unterstützung fand sie bei ihrem Großvater. Sie gründete ihr Unternehmen „Baia's Wine“ und setzte auf die Hilfe der Familie. Gemeinsam produzieren sie 7000 Flaschen Wein im Jahr. Nun sollen es zum ersten Mal 10.000 werden, ökologisch angebaut, ohne chemische Düngerkeule und ausgebaut in den alten Quevris, den in die Erde eingelassenen Tongefäßen. Noch ist Baia zuversichtlich. Doch das Wetter muss halten, und sie muss genügend zusätzliche der kaum noch vorhandenen Quevris finden, um den Wein darin zu lagern.