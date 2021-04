Gesellschaft

Aufbruch in die Rente - Über Leben im Ruhestand

Fast 1,4 Millionen Menschen sind 2018 in Deutschland in Rente gegangen. Endlich Zeit haben! Doch was ist, wenn den Neurentnern nach einiger Weile die Decke auf den Kopf fällt? Wenn berufliche Herausforderungen fehlen, ein geregelter Alltag, das Gefühl, gebraucht zu werden und wichtig zu sein? Wenn also die lang ersehnte Freiheit zum Albtraum wird? Kann man sich auf diese Lebensphase vorbereiten? Ein Film über das Leben im Ruhestand.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 27.04.2021