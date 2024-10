Arbeiten 2.0. Wie sehen die Jobs der Zukunft aus?

Korrespondentin Diana Weidlinger im Praxistest an der Hochschule Magdeburg

Quelle: ORF

In Deutschland geht Korrespondentin Diana Weidlinger der Frage nach, ob die traditionellen Jobs in Industrie- und Bauwirtschaft an die Anforderungen der Zukunft angepasst werden können und wenn, wie? Das Pensionsantrittsalter wird stetig angehoben.



Was muss sich verändern, damit wir auch bis ins hohe Alter arbeiten können? Kerstin Baumgarten von der Hochschule in Magdeburg erklärt, was gesunde Jobs von jenen unterscheidet, die krank machen.