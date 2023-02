Amazon - Markt. Macht! Monopol?

Welche Auswirkungen das haben kann, zeigt sich in den USA. Dort dominiert Amazon den Onlinehandel inzwischen. Kunden und Händler kommen kaum noch an Amazon vorbei. Die Abhängigkeit bekommen Händler wie Mike Molson hart zu spüren. In den vergangenen Jahren hat Amazon die Dienstleistungsangebote immer wieder ausgeweitet, die Gebühren dafür steigen. "Wir glauben, dass wir all diese Dienste nutzen müssen, damit wir die beste Chance haben, um so viele Produkte wie möglich bei Amazon verkaufen zu können."