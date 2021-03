Gesellschaft

Abgewrackt und exportiert - Das große Geschäft mit alten Autos

Was passiert mit unseren alten Autos? Und ist die Idee "Weg mit den alten und her mit den neuen Wagen" wirklich ökologisch? Filmemacher Michael Höft will es wissen. Er schaut sich auf den Märkten um, auf denen unsere gebrauchten Fahrzeuge in Afrika und Osteuropa verkauft werden.

Datum: 23.03.2021