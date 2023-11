75 Jahre Erklärung der Menschenrechte - ZiB2 History

Vor 75 Jahren, am 10. Dezember 1948, wurde die "Allgemeine Erklärung der Menschenrechte" von der Generalversammlung der Vereinten Nationen im Palais de Chaillot in Paris verkündet.



Wie steht es heute, 75 Jahre danach, um die Menschenrechte in Österreich, Europa und der Welt? Wie können die Menschenrechte in kriegs- und kriegsähnlichen Zuständen wie aktuell in Israel oder in der Ukraine gewahrt werden? Warum sind die Menschenrechte auch heute in Gefahr?