Gesellschaft

7 Tage ... kochen für die Armen

Durch die Coronapandemie trat für Reporterin Selina Rust die Frage in den Mittelpunkt, wie sich Menschen versorgen, die sich nicht in gesicherten Lebenssituationen befinden. In der gemeinnützigen Ada-Kantine in Frankfurt will sich Selina nützlich machen. Sie lässt sich auf das Experiment ein, sieben Tage dort zu verbringen, mitzuhelfen, aber auch zu erfahren, welche Menschen das sind, die das Hilfsangebot annehmen.

Datum: 28.01.2022