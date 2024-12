30 Jahre Österreich in der EU

Wo steht unser Land wirklich?



Am 1. Jänner 1995, also vor fast genau 30 Jahren ist Österreich der Europäischen Union beigetreten - wir werfen einen kritischen Blick zurück, wie sich unser Land und Europa in diesen drei Jahrzehnten verändert hat, und wir schauen in die europäische Zukunft Österreichs.



Was waren die Meilensteine in Österreichs Geschichte seit dem EU-Beitritt, wie hat sich die Mitgliedschaft wirtschaftlich ausgewirkt, wie bewerten die verantwortlichen Politiker von damals die Entscheidung für die EU, wie schaut Brüssel auf Österreich und wie steht es um unsere immerwährende Neutralität als EU-Mitglied?



Moderation: Andreas Mayer-Bohusch