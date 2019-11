Panorama vom 28. November 2019

Die "Welt der Jugend" porträtierte 1964 den letzten Steindrechsler Mitteleuropas. Kinder aus der Umgebung brachten den fingerfertigen Handwerkern - Vater und Sohn - Steine und Fossilien aus dem Salzkammergut.



Vater und Sohn bei der Arbeit zeigte auch ein "Weltjournal" aus dem Jahr 1958. Und diese Herren waren mit Sicherheit eines: schwindelfrei. Die Rauchfangkehrer seilten sich wagemutig vom Mönchsberg ab.



In einem Beitrag aus dem Jahr 1962 wurde der Schüler Wolfgang Arminger porträtiert. Als jüngster Pilot der Welt ging der 17-Jährige am Vormittag brav in die Schule, aber am Nachmittag war er auf dem Flugfeld oder am Himmel über Salzburg zu sehen.