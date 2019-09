Panorama vom 19. September 2019

Nur ein paar Stunden hingegen bleiben andere in gewissen Etablissements. So auch im Hotel "Zur Goldenen Spinne" in Wien. Ein Filmteam durfte dort 1997 intime Einblicke wagen. Und einer berichtete, der alles sieht und der niemanden verpfeift: der Portier des Hauses.



"Am Schauplatz"-Reporter begleiteten 2001 "Rotel"-Touristen auf ihrer Reise durch Marokko: "Rotel"-Gäste sind ständig auf Achse: Ihr "rollendes Hotel" ist ein speziell ausgebauter Hotel-Bus, der Unterkunft und Gefährt in einem ist. Enge Schlafkojen, Feldduschen und genau durchgeplante Tagesabläufe bestimmen den Reiseverlauf, und eine strenge Reiseleiterin kennt bei Unpässlichkeiten kein Pardon.