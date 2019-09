Panorama vom 17. Oktober 2019

Theater, Kino, Casinos, Konzertsäle und jede Menge Wellness- und Sportbereiche sollen jede Form von Fadesse vertreiben. Damit die Show funktioniert, muss unter Deck hart gearbeitet werden: "Am Schauplatz" begleitete österreichische Arbeitskräfte - vom Manager über den Fleischhauer und den Küchenchef bis zur Kellnerin - auf der "MS Delphin".



Für reifere, alleinstehende Damen bot eine Reederei einen besonderen Service an: Sie engagierten Hosts. Ältere, gebildete Herren fungierten als Begleiter bei Tagesausflügen und am abendlichen Tanzparkett. Streng seriös, versteht sich.



Auch auf der Donau sind immer mehr schwimmende Luxushotels unterwegs: Mehr als eine Million Passagiere pro Jahr verteilen sich auf Kreuzfahrt- und Ausflugsschiffe und sorgen für dichten Verkehr und nicht immer hohe Wasserqualität. "ECO" berichtete 2015 über Fluch und Segen des Schiffstourismus.