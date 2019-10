Panorama vom 14. November 2019

Ein Beitrag aus einem "Österreich-Bild" 1979 porträtiert einen 90-jährigen Postmeister, der kurz nach dem Zweiten Weltkrieg offiziell in Pension gegangen ist, aber inoffiziell nie aufgehört hat.



Der Beruf des Köhlers ist praktisch ausgestorben. Der letzte Köhler Kärntens erzählte im Jahre 1975, wie ein Meiler mühsam von Hand zu bauen ist. Viel mit seinen bloßen Händen gearbeitet hat auch Johann Elbe aus Globasnitz: Er hat sich in seiner Heimatgemeinde in jahrelanger Arbeit sein eigenes, riesiges Märchenschloss gebaut.



In einem Sketch der Sendung "WIR" versucht schließlich der strenge Lehrer Erwin Steinhauer, seinem unbelehrbaren Schüler Lukas Resetarits Kärntner Ausdrucksweisen zu vermitteln.