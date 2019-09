Panorama - Rechte der Frauen

Unter anderem das Recht auf Abtreibung bis zum dritten Schwangerschaftsmonat. Die "Aktion Leben" lief Sturm gegen die sogenannte Fristenlösung und initiierte ein Volksbegehren, das auch von weiten Teilen der katholischen Kirche unterstützt wurde. Elizabeth T. Spira und Robert Dornhelm berichteten aus dem Tiroler Dorf See im Paznauntal, wo der örtliche Pfarrer von der Kanzel herab gegen Abtreibung polemisierte. In einer "Prisma"-Sendung waren Frauen, die nach der Legalisierung abgetrieben hatten, so mutig, vor die Kamera zu treten und öffentlich aufzuzeigen, mit welchen Schikanen sie zu kämpfen hatten, als sie ihr Recht auf Abtreibung tatsächlich wahrnehmen wollten.