Panorama - Wie wir zusammen leben vom 1. Juni 2023

Wer keinen Spielplatz oder Sportplatz zur Verfügung hat, lebt seine spielerischen Bedürfnisse eben in Kleinformat aus. So zum Beispiel beim Tischfußball, einem Spiel, bei dem man die Nerven bewahren muss. In den 1980er-Jahren hat ein Spielzeug viele zur Verzweiflung gebracht: der Zauberwürfel, den man so zusammenbauen sollte, dass er am Schluss auf jeder Seite nur eine Farbe hatte. In der Theorie ein leichtes Unterfangen.



Technische Entwicklungen wirken sich auch auf das Spielverhalten aus. So hat in den 1990er-Jahren ein digitales Küken viele beschäftigt: das Tamagotchi. Dieses, eigentlich unansehnliche, eiförmige Etwas in Hosentaschenformat wollte - ähnlich wie ein Haustier - gepflegt und gehegt werden. Erstaunlich, dass auch Erwachsene echte Gefühle für dieses virtuelle Konstrukt entwickelt haben. Wie man in einer "Treffpunkt-Kultur"-Reportage gut sehen konnte.



Der letzte Beitrag widmet sich dem wohl populärsten Plastikspielzeug der Kinderzimmer: der Barbiepuppe. Es geht also um die figurbetonte Anziehpuppe, die in den 1950er-Jahren ihren Siegeszug antrat. Und Kindern - weltweit - Glückmomente beschert hat. Aber ganz so unkritisch kann man die Dame aus Plastik natürlich nicht sehen. Hat sie doch mit ihren absurd unrealistischen Proportionen trotzdem die Vorstellungen von weiblicher Schönheit beeinflusst.