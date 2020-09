Panorama - Wie wir wohnen wollen vom 8. Oktober 2020

So hielt er auf seinem Balkon Reden an die Nation und an die Bäume im Schlossgarten. Ganz anders waren die Wohnverhältnisse jener Familien, die 1965 in der Barackensiedlung Auhof im 14. Bezirk in Wien lebten. Eine Reportage der Sendereihe "Horizonte" filmte in den ärmlichen und schwer beheizbaren Behausungen Familien, die mit sehr wenig Geld sehr viele Kinder zu versorgen hatten.



Um der Wohnungsnot ein Ende zu bereiten und rasch günstige Wohnungen zu schaffen, begann man in den 1970er-Jahren verstärkt, große Plattenbausiedlungen an die Stadtränder zu bauen. Ob das Leben in solchen Trabantensiedlungen allerdings besonders lebenswert war, ist eine andere Frage. 1971 filmte ein ORF-Team in so einer neu errichteten Siedlung am Stadtrand Wiens. Die ersten Mieterinnen und Mieter waren schon eingezogen und bereits mit einigen Herausforderungen konfrontiert.