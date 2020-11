Panorama - Wenn die Fremden kommen vom 3. Dezember 2020

59 Prozent der Österreicher zwischen 14 und 70 Jahren fahren Ski. Ob ein Familienskiurlaub in der Pension oder in einem Viersternehotel günstiger ist, recherchierte "Eco" 2005 in Obertauern. Wie sich ein Dorf verändert, wenn die Massen kommen, zeigte "Prisma" 1979.