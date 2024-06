Panorama - Von Spielen und anderen Vergnügungen vom 11. Juli 2024

Im zweiten Beitrag geht es weitaus gesünder und sportlicher zu: Die erste Staatsmeisterschaft im Pfitschigogerln wurde 1972 abgehalten. Auch da waren nur Männer am Werken.



Anfang der 1970er-Jahre ging ein neues, ohrenbetäubendes Geräusch um die Welt, und auch Österreich blieb davon nicht verschont: Allerorts wurde plötzlich mit Klick-Klack-Kugeln gespielt, wie die "Austria Wochenschau" im September 1971 berichtete.



Weitaus ungefährlicher, aber nicht minder unterhaltsam lief es 1985 beim Ablegen der "Landmatura" in Wartberg in Niederösterreich ab. Das Melken einer Demonstrationskuh war dabei Pflicht. Publikumsliebling Chris Lohner probierte es für die Sendung "WIR" sogar aus.



Im "Country and Western Club" in Bad Ischl ging es in den 1980er-Jahren zu wie im Wilden Westen. Als Reibeisenstimme aus dem Off ist der unvergessene Günther "Howdy" Schifter zu hören. Auch "Jolly Joker" widmete sich der Musik und dem Tanz, nur der Hüftschwung ist ein etwas anderer: beim Bauchtanz in Wien im Jahr 1984.



In Südtirol frönt man dem beliebten Kartenspiel "Watten". Dabei sind Mimik und Gestik nicht nur erlaubt, sondern fester Bestandteil des Spiels, wie die Sendung "Ins Land einischaun" 1995 zeigte.