Panorama - Von Menschen und Vögeln vom 1. Juli 2021

"Alle Vöglein sind schon da": So hieß es jahrelang jeden Sonntagvormittag in Wien im 14. Bezirk. Dort fand einer der letzten großen Tauben- und Vogelmärkte Europas statt. Allwöchentlich trafen sich Vogelzüchter und Händler, um erbittert zu feilschen, zu handeln und vor allem, um fachzusimpeln.



In einem beschaulichen Künstlerdorf in Norddeutschland bei Bremen führte Reinhart Brandau ein abgeschiedenes Leben. Er war Maler, Silberschmied - und Vogelflüsterer. Brandau teilte sein Haus mit unzähligen, frei lebenden Singvögeln, die im Lauf der Jahre immer mehr zu seinem Lebensmittelpunkt geworden sind. Die Fenster seines Hauses blieben Sommer wie Winter stets für seine gefiederten Freunde geöffnet.