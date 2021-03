Strumpf ist Trumpf vom 25. Juni 2020

In Kaufhäusern kam es daraufhin zu regelrechten Schlachten. Wer ergattert ein Paar der begehrten Strümpfe? So lautete die nervöse Frage. Die hauchdünnen Fasern sorgten für eine gesellschaftliche Revolution und gehörten für manche Frauen zu den wichtigsten Kleidungsstücken überhaupt.



"Jolly Joker" hat sich 1988 mit dem Mythos der Nylonstrümpfe und der von ihnen ausgelösten Hysterie beschäftigt. Die Schauspielerin Erni Mangold erinnerte sich zum Beispiel daran, dass die "Nylons" im Nachkriegsösterreich nicht nur Ehen gestiftet, sondern auch Eifersucht verursacht haben. Aber waren jetzt die hochmodischen Strumpfhosen überhaupt so robust und tragfähig, wie in der schillernden Reklame versprochen wurde? Eine Ingenieurin hat sich Häkelstrumpfhosen in den 1970er-Jahren für einen "Teletest" ganz genau angeschaut.