Panorama - Skilegende Karl Schranz vom 26. Januar 2023

Tausende Menschen säumten die Straßen vom Flughafen bis zum Ballhausplatz, um "ihren Karli" zu feiern.



Weitere "Fundstücke" aus dem Archiv: Schranz beim Fuß- und Opernball, die Rückkehr von der "Schranzhocke" zum Skipflug bei der Skilehrerprüfung nach dem Ende seiner Sportlerkarriere, der TV-Skikurs "Schranz x 8", die Vorbereitungen zum "Siebenkampf der Supersportler" in den USA, die Hochzeit im Jahr 1981, wo das Brautpaar per Hubschrauber eingeflogen wurde, Schranz in der Küche seines Hotels in St. Anton am Arlberg, wo er ein "Tiroler Gröstl" zubereitet.



Und gleich zweimal ist die Skilegende als Sänger zu hören: mit seiner ersten Schallplatte "Toi-toi-toi" (1977) und in der Sendung "Seinerzeit", wo er gemeinsam mit Teddy Podgorski, Ex-ORF-Generalintendant Gerd Bacher und Filmdiva Gina Lollobrigida den Evergreen "Volare" zum Besten gibt.