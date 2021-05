Panorama - Sehnsucht Südfrankreich vom 3. Juni 2021

Was ist der Unterschied zwischen einem Star und einem Starlet? "Apropos Film" ging diesen Fragen nach.



Nach dem Tod von Komponist Emmerich Kálmán im Oktober 1953 richtete sich seine Witwe Vera in Monte Carlo mondän ein und führte ein fürstliches Leben. Gunter Sachs, berühmt-berüchtigt als Playboy und Ex-Mann von Brigitte Bardot, hat ab 1969 den Sommer mit seiner dritten Ehefrau in Saint-Tropez verbracht.



Südfrankreich war in den 1960er-Jahren auch ein Eldorado für Hippies und Kreative. Ob Mini- oder Maximode angesagt war, wie die Haare getragen wurden und wo die Freiheit zu finden war: Diesen Fragen hat sich das "Weltjournal" 1970 ausgiebig gewidmet.