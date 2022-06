Panorama - Sehnsucht Essen vom 16. Juni 2022

In der beliebten Unterhaltungssendung "Quiz in rot-weiß-rot" bestritt der Kabarettist Hans Peter Heinzl in den 1980er-Jahren währenddessen einen eigenen Showteil: Er imitierte einen Starkoch, der sich zwar fernsehtauglich gut in Szene zu setzen wusste, kochtechnisch allerdings noch nicht so ganz am Zenit angelangt war.



Und 1965 wurde in der Sendereihe "Neues für die Frau" eine haushaltstechnische Errungenschaft vorgestellt: die Alufolie.