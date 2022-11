Panorama - Schon wieder Weihnachten vom 15. Dezember 2022

Ein echter Christbaum, der seine Nadeln ewig behält und immer wieder verwendet werden kann? Ein Tiroler Landwirt hat das mit einem speziellen Trick möglich gemacht ("Österreich-Bild", 1978).



Pakete werfen, Schornsteinklettern, Rentiere mit dem Lasso fangen - das sind nur einige Disziplinen, die es bei der WM für Weihnachtmänner in Samnaun im schweizerischen Kanton Graubünden zu bewältigen gilt. Auch ein österreichisches Team trainierte hart für diesen Wettbewerb ("Oberösterreich heute", 2003).



Frau Finni führt ein strenges Regiment am öffentlichen WC in der Wiener U-Bahnstation Philadelphiabrücke. Doch zur stillsten Zeit des Jahres dekoriert sie ihr stilles Örtchen mit allerlei weihnachtlichen Accessoires ("Wien heute" 2001).



Was passiert, wenn Männer das Kekse backen übernehmen, zeigt eine Epsiode der Serie "Trautes Heim" mit Senta Wengraf und Alfred Böhm als Ehepaar Zauner (1979).



Persönliche Weihnachtserinnerungen geben Jazz-Legende Fatty George, Maler Gottfried Helnwein, Lyriker Erich Fried, Kammersänger Heinz Holecek, Kabarettist Helmut Qualtinger und Schauspiellegende Gusti Wolf preis. Und Toni Polster übermittelt musikalische Weihnachtsgrüße an der Gitarre (1996).