Luxusleben vom 28. Mai 2020

Gregor von Rezzori hat sie dort aufgespürt ("Jolly Joker", 1987). Ein ehemaliger russischer Genosse wurde nach der Wende durch Arzneimittel- und Getränkeproduktion zum Milliardär - und zeigte auch gerne her, was er und seine Familie sich alles leisten konnten ("Thema", 1996).



Während Tennis und Golf immer mehr zum Breitensport wurden, ist und bleibt Polo das Spiel der Könige und der Betuchten. Wer es sich leisten konnte, in Windsor zu Pferd dem Ball nachzujagen, hatte dabei auch die Chance, Prinz Charles und die Queen zu treffen ("Jolly Joker", 1989).



Als ob das Auto an sich nicht schon Luxus genug wäre, baute ein findiger Hamburger für zahlungskräftige Kunden - vor allem aus dem arabischen Raum - in seiner "Styling-Garage" noch ein paar sündteure "Extras" in deren Luxus-Limousinen ein ("Jolly Joker", 1984).