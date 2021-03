Panorama - Jugend International vom 8. April 2021

Bereits in den 1960er-Jahren hat die Wirtschaft den jungen Markt entdeckt. In Düsseldorf wurde die erste Messe für junge Leute veranstaltet. Und da war ganz schön was los.



"Mikies" - so nannte man Jugendliche unter 20 Jahren in Frankreich in den 1960er-Jahren. Der Mikie flanierte gut angezogen durch die Straßen von Paris und war an allem interessiert, was amerikanisch war.



"The Who" war ihre Kultband, die Vespa ihr heißgeliebtes Fortbewegungsmittel und der Parka ihr unverwechselbares Markenzeichen. Wer gedacht hat, dass die "Mods" längst Geschichte waren, der irrte sich. In einem Tanzlokal trafen sich Jung- und Alt-Mods auch noch in den Neunzigern und ließen die legendäre Jugendbewegung wiederaufleben. "X-Large" beobachtete die ausgelassene Stimmung.