Panorama - Jugend am Land und in der Stadt vom 20. Februar 2020

1974 wurde für die Sendung "Rede und Antwort" die 15-jährige Schülerin Ursula aus Wien einen Tag lang mit der Kamera begleitet. In den Schulbüchern wurden den Kindern damals allerdings eigenartige Ideale vermittelt. Wie eine Dame sich in der richtigen Gesellschaft benehmen soll, zum Beispiel. Die Schülerin kam aus eher einfachen Verhältnissen und hatte bereits genaue Vorstellungen von ihrem Leben. Romantische Teenagerträume waren das damals schon nicht.



Ganz andere Sorgen und Probleme hatten in den 1980er-Jahren die heranwachsenden Döblinger und Hietzinger Nobel-Kids, die als "Popper" ein standesgemäßes Leben anstrebten - mit dem Geld ihrer Eltern. Erkennbar waren sie an ihren Einheitsfrisuren und den teuren Markenwaren, die sie trugen. Viele Popper pflegten bewusst ein elitäres Gehabe und gaben sich weitgehend unpolitisch.



Anfang der 1970er-Jahre filmte ein ORF-Team im Rahmen der Sendung "Prisma" die Bergbauernfamilie Hasler in Kärnten. Die damals schon volljährigen drei Schwestern standen vor der entscheidenden Frage: Wegziehen in die Stadt - oder auf dem Land bleiben und den Hof übernehmen?