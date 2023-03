Panorama - Joesi Prokopetz vom 23. März 2023

Gemeinsam mit Wolfgang Ambros und Manfred Tauchen präsentierte er in Peter Rapps "Spotlight" das "Rustical" "Der Watzmann ruft" (1974), das bis heute Hallen füllt. Verstärkt durch die Humpe-Schwestern aus Deutschland stürmten Tauchen/Prokopetz als "DÖF" mit "Codo" und "Taxi" die Hitparaden ("Ohne Maulkorb", 1983).



Aber auch als Solointerpret gelangen Prokopetz Ohrwürmer wie "Sind sie Single?", "Na guat, dann ned" oder "Guat is gangen". Letzteren sang er 1985 nach einem Sportunfall in "Sport am Montag" - mit Gipsbein.



Professor Prokopetz schrieb zudem dutzende Bücher und mehr als 25 Soloprogramme, einige davon als "Herr Rädl". Für zwei seiner Kinder, die er nach der Scheidung nur jedes zweite Wochenende sehen konnte, schrieb der mittlerweile zum vierten Mal Verheiratete das Lied "Der Sonntags-Onkel" (1986). Und um Quote für die Sendung "Checkpoint" (1988) zu machen, in der österreichischer Musiknachwuchs vorgestellt wurde, scheute Joesi Prokopetz auch vor einem Striptease nicht zurück.