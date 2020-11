Panorama - In der Straßenbahn vom 17. Dezember 2020

Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts war die Straßenbahn ein häufig benutztes Verkehrsmittel - und das bei einem immer stärker werdenden Verkehrsaufkommen. Da die Disziplin unter den Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern oft zu wünschen übrig ließ, kam es zu gefährlichen Situationen. Deshalb drehten die Verkehrsbetriebe Filme, um aufzuzeigen, wie man sich als Fahrgast richtig verhalten sollte.



Manche Mitmenschen betrachteten es ja geradezu als Herausforderung, gratis in den öffentlichen Verkehrsmitteln mitzufahren. Mit Generalstabsplänen rückten die Verkehrsbetriebe also auch schon anno dazumal den Schwarzfahrerinnen und Schwarzfahrern auf den Pelz. 1968 stellte sich "Horizonte" die Frage, was denn Schwarzfahrerei ist: ein Sport, ein Kavaliersdelikt oder ganz einfach Betrug?



Wer echauffiert sich nicht über steigende Preise? Ärgerlich ist es auch, wenn es die "Öffis" betrifft. Und am ärgerlichsten ist es, wenn man alte Vorverkaufsfahrscheine gegen neue umtauschen muss. Vor allem, wenn am Anfang des neuen Jahres die Öffnungszeiten der Vorverkaufsstellen der Verkehrsbetriebe pünktlich auf die Sekunde um 12.00 Uhr schließen. Da sind Schimpftiraden vorprogrammiert.