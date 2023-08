Panorama - Immer wieder Schule vom 14. September 2023

Kleine Schulen auf dem Land sind immer wieder von der Schließung bedroht. Die Volksschule in der Gemeinde Hinterriß im Tiroler Bezirk Schwaz, direkt an der deutschen Grenze gelegen, musste 1987 schließen. Die "Zwergschule" hatte damals insgesamt nur noch drei Schulkinder.



Während kleine Landgemeinden aufgrund des Schülermangels mit Schulschließungen zu kämpfen haben, gibt es in den Städten eher das Problem von überfüllten Schulen. Die Stadt Wien hatte bereits 1969 eine Lösung: den Schulraum auf Rädern, wie ein Beitrag der "Austria Wochenschau" zeigt.



Wie überbrücken Schülerinnen und Schüler die Zeit, wenn sie nach der Schule länger auf ihren Zug in ihre Heimatgemeinde warten müssen? Sie verbringen ihre Wartezeit im "Schulwarteraum" am Bahnhof in Villach selbstverständlich sinnvoll. Zumindest war das 1961 so, wie ein Beitrag aus "Welt der Jugend" zeigt.



Mit dem Schuljahr 1972/1973 wurde in Österreich die "Gratis-Schulbuchaktion" gestartet. Die Verteilung der kostenlosen Schulbücher ging damals aber nicht ganz reibungslos über die Bühne.