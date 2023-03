Panorama - Im schönen Südtirol vom 30. März 2023

Nach Ende des Ersten Weltkriegs kommt Südtirol zu Italien. Im Jahr 1972 tritt schließlich der Status der heutigen Autonomie in Kraft. Eine "Teleobjektiv"- Sendung aus dem Jahr 1984 zeigt, wie sich das Land entwickelt hat.



Weiter geht es mit Sommerfrischlern der besonderen Art: Südtirol grenzt an einem schmalen Stück auch an Salzburg. Bereits seit Jahrhunderten werden im Frühjahr Weidetiere über die Berge nach Salzburg begleitet. Dort gibt es viele üppige Wiesen zum Grasen. Von der Schönheit der Landschaft und den unterschiedlichen Kulturen fühlen sich seit über 100 Jahren viele Touristinnen und Touristen magisch angezogen. "Sisi", die Kaiserin von Österreich, hat dort bereits 1897 Urlaub gemacht. Daran erinnert die Sisi-Promenade, wie ein "Österreich Bild" von 1982 zeigt. Im Winter fährt man Ski, im Sommer wird gewandert, und im Herbst geht es zum Törggelen.



"Land und Leute" aus dem Jahr 1997 zeigt, woher der Brauch kommt und was sich dabei abspielt. Als Abschluss folgt eine Sendung aus der Reihe "Ansichten - Aussichten" aus dem Jahr 1998. In Südtirol gibt es neben der italienisch- und deutschsprachigen Bevölkerung noch eine weitere kleine Sprachgemeinschaft: die ladinische Volksgruppe. Auch sie wird im Film vorgestellt.