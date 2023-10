Panorama - Im Kaffeehaus vom 26. Oktober 2023

In den 1960er-Jahren hat das gute, alte Kaffeehaus allerdings Konkurrenz durch moderne Espresso-Bars und wilde Tanzcafés bekommen. 1962 befasste sich eine Sendung des ORF mit dem Wandel der Kaffeehausszene.



Was wäre ein Wiener Kaffeehaus ohne den typischen Kellner? Meistens freundlich und diskret, manchmal vielleicht ein bisserl grantig, gehört er für die Stammgäste genauso zum Café dazu wie eine Melange oder die vielen, vielen Zeitungen. Die Sendung "Was könnte ich werden?" hat 1963 angehende Kellner und Kellnerinnen bei ihrer Ausbildung begleitet.



Auch jenseits des Atlantiks gibt es österreichische Kaffeehauskultur. In einem kleinen - von einer Österreicherin geführten - Kaffeehaus wurden 1996 mitten in New York Kaiserschmarren, Melange, Apfelstrudel und natürlich auch Wiener Schnitzel serviert.