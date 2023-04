Panorama - Im Hotel vom 4. Mai 2023

Im Jahr 2000 erklärte er, was er am Hotelleben so liebte und präsentierte dabei unter anderem seine legendäre Sackerl- und Plüschtiersammlung.



Das "Hotel Imperial" zählt zu den luxuriösesten Hotels in Wien. Walter Pissecker hat 1982 dem Haus einen Besuch abgestattet und mit den auskunftsfreudigen Angestellten hinter die Kulissen geschaut. Wer von den VIP-Gästen hatte die blauesten Augen, welcher Prinz hatte trotz seines royalen Blutes beim Besuch Bodenhaftung und wie divenhaft war Elizabeth Taylor wirklich?



In der Sendung "Ehrlich währt am längsten" ging es in den 1960er-Jahren um - höflich ausgedrückt - "Souvenirjäger" in Hotels. Denn, dass Dinge wie der Bademantel und der Seifenspender nicht am Ende der Reise in den Koffer wandern dürfen, war anscheinend nicht allen Gästen klar. Der Direktor des Wiener "Hotel Intercontinental" hat damals das Verschwinden seines Inventars relativ gelassen hingenommen und sogar auf den Werbefaktor der Hotel-Andenken gesetzt.



1997 hat "Am Schauplatz" über ein Etablissement der etwas anderen Art berichtet: über ein Stundenhotel in Wien. Das Hotel "Zur goldenen Spinne" war gut besucht, Seele des Hauses war der stets diskrete Portier, der sich so seine eigenen Gedanken über die Treue machte.