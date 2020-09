Panorama - Hautsache vom 14. Mai 2020

Und sogar das ordnungsgemäße Abtrocknen nach dem Duschen. Alles kann man im Leben schließlich auch falsch machen. Für Wohlbefinden sorgt ein Besuch in einem Kosmetikstudio.



Die Sendung "Es geht um deine Haut" aus dem Jahr 1963 widmete sich der richtigen Gesichts- und Körperpflege. Nach dem richtigen Waschen und Pflegen kann man mit Abziehbildern den Körper noch weiter verschönern. Die Sendung "Kontakt" beschäftige sich mit den falschen Tattoos, die sich Ende der 1960er-Jahre auch in Österreich zum Sommertrend entwickelten. Wem diese Abziehbilder nicht dauerhaft genug sind, der gönnt sich das eine oder andere Tattoo.



Der nächste Beitrag widmet sich daher der "Volkskunst" Tätowierungen. Walter Pissecker besuchte Anfang der 1970er-Jahre zahlreiche Tätowierte. Und redete auch über ihre Probleme. Die Sache mit einer Tätowierung kann ja auch dumm ausgehen. Wenn zum Beispiel "Jennifer" am Unterarm steht - und man liebt mittlerweile eine Pamela.