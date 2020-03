Panorama - Habt acht! vom 16. April 2020

Die traditionelle Leistungsschau des Bundesheeres zum Nationalfeiertag stand aufgrund chronischen Geldmangels vor der Absage - und fand in abgespeckter Variante 1995 doch noch statt ("Report").



Eine der ersten Amtshandlungen des neuen Verteidigungsministers Karl Lütgendorf war 1971 der "Haarschnitt-Erlass", durch den Bärte und "Beatle-Frisuren" beim Heer verboten wurden ("Frage der Woche").



Zu viel Generäle, zu wenig Ausbildner und viel Leerlauf im Kasernenalltag - so präsentierte "Horizonte" 1966 den Zustand des heimischen Militärs.



Seit 1975 haben wehrtaugliche Männer in Österreich die Möglichkeit, statt im Grundwehrdienst neun Monate bei sozialen Einrichtungen zu arbeiten. Sind die Zivildiener heute aus der Gesellschaft nicht mehr wegzudenken, wurden sie anfangs noch verächtlich als Feiglinge betrachtet ("Ohne Maulkorb").



Aus Personalnot rückten in den 1990er-Jahren auch immer mehr eingebürgerte Migranten- und Gastarbeiterkinder beim Bundesheer ein. So auch der nigerianische Disc-Jockey George. Sein Sohn sollte später zum Fußballidol werden, lautete sein Nachname doch "Alaba" ("Am Schauplatz" 1995).