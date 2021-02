Panorama - Frauentag vom 11. März 2021

1975 berichtete die Sendung "Prisma" über diese Problematik. Seit Jahrzehnten kämpfen Frauen für die Gleichberechtigung. Noch in den 1970er-Jahren äußerten sich Männer, aber auch Frauen zum Thema Gleichstellung aber noch verwunderlich skeptisch, wie ein Beitrag der Sendung "Kontakt" zeigt.



Für Mädchen sind eine gute Ausbildung und die richtige Berufswahl mittlerweile ein großes Thema. Immer mehr "Männerdomänen" wurden in den vergangenen Jahrzehnten von Frauen erobert. Dass das nicht immer so war, zeigt die Sendung "Was könnte ich werden - Frauenberufe" aus dem Jahr 1959. Da löste ein Klischee das nächste ab.



Apropos Klischee: Frauen könnten nicht Auto fahren, heißt es oft. Noch immer kämpfen Frauen gegen diese Mär an. Noch in den 1970er-Jahren wollte so mancher Mann seine Frau nicht hinters Steuer lassen. Kuriositäten diesbezüglich waren in einem "Prisma" aus dem Jahr 1973 zu sehen.