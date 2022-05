Panorama - Faszination Radfahren vom 5. Mai 2022

Um sich - modisch oder nicht modisch adjustiert - aufs Rad schwingen zu können, muss eine Voraussetzung erfüllt sein: Man muss Radfahren können. Auf der Wiener Donauinsel konnte unter der Leitung von zwei gewissenhaften Sportlehrern geübt werden.



Radfahren konnte sie: Die 21-jährige Hausfrau Waltraud Migschitz aus dem Burgenland wollte Profi-Radweltmeisterin werden. Für dieses Ziel nahm sie knochenhartes Training und körperliche Strapazen in Kauf. Doch die Hindernisse, die sie auf ihrem Weg vorgefunden hat, waren weit größer als alle körperlichen Anstrengungen zusammen. Das Leiden, das Quälen, das sich Überwinden sind das tägliche Brot des Radrennfahrers. So auch bei der Österreich-Radrundfahrt 1973. In der Sendung "Sportmosaik" ging es aber nicht um die Sieger. Sondern man begleitete die Letzten.



In den 1970er-Jahren war Wolfgang Steinmayer ein erfolgreicher Radrennsportler. Sein Aufstieg begann mit 19 Jahren zwar spät, dafür ging es dann umso schneller. Legendär waren seine Duelle mit Funktionären, bewundert wurden seine Siege. Aber was wurde aus ihm? Das fragte man sich 1996 in der Sendung "Willkommen Österreich". Wolfgang Steinmayer war mittlerweile hauptberuflich als Versicherungsmakler tätig und erinnerte sich noch ganze genau an seine glorreiche Vergangenheit.