Panorama - Faszination Eisenbahn vom 28. Oktober 2021

Die Eisenbahn stand lange für Fortschritt. Mitte des 20. Jahrhunderts hat ihr jedoch das Flugzeug diesen Ruf streitig gemacht. Um Zugverbindungen attraktiv zu halten, wurde stets versucht, diese zu verbessern.



"10 vor 10" beobachtete 1981 "bahnbrechende" Entwicklungen im Ausland ganz genau. Und ein "Jolly Joker" aus dem Jahr 1991 zeigt das besonders kostspielige und aufwendige Renovieren alter Zug-Garnituren - Nostalgiefaktor pur.



Am beliebtesten ist aber unangefochten das Spielen mit der Modelleisenbahn. In "WIR" machte Günther Tolar eine Rolle rückwärts in seine Kindheit. Und Chris Lohner - die heutige Stimme der ÖBB - präsentierte ein ungewöhnliches Einsatzgebiet einer Miniatureisenbahn.