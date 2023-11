Panorama - Eine schöne Bescherung vom 14. Dezember 2023

Aber auch Hektik, Konsumzwang, der üppige Festtagstisch und die durch die Feiertage entstehenden Müllberge gerieten in die Kritik.



Viele fragten nach dem eigentlichen Sinn des Festes - so auch Werner Ertel, der sich 1977 mit jenen beschäftigte, die einsamen Menschen ein freudvolles Fest mit Freunden ermöglichten. Und auch mit einem kleinen Weihnachtswunder hat die "Panorama"-Sendung aufzuwarten.



1984 wurde in der Hainburger Au wahr, was kurz zuvor noch undenkbar schien: Österreichs damaliger Bundeskanzler Fred Sinowatz verkündete in den Auseinandersetzungen um den Kraftwerksbau einen Weihnachtsfrieden. Und so feierten am 24. Dezember in der Hainburger Au Besetzerinnen und -Besetzer in ihren Protestcamps gemeinsam mit Gendarmen ein friedliches Weihnachtsfest.