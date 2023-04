Panorama - Dress Me Up vom 27. April 2023

Oder auch, welche Modelle beim Verreisen mit dem Nachtzug am praktischsten waren.



Glamour, schnelles Geld und ein Leben im Rampenlicht versprachen sich bereits in den 1980ern viele junge Mädchen vom Beruf des Models. Die Sendung "Okay" hat 1983 in einer Wiener Modellagentur hinter die Kulissen geschaut. Den Weg ganz nach oben schafften nur die wenigsten, und der Arbeitsalltag war meist sehr eintönig und wenig glamourös.



Putzig ging es in den 1960er-Jahren zu, als die neuesten Schürzenmodelle präsentiert wurden. Die Sendung "Telejournal" wies damals alle Hausfrauen und Hausmänner darauf hin, wie wichtig es ist, auch beim Wohnungsputz eine blendende Figur zu machen.