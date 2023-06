Panorama - Die Rolling Stones und wir vom 6. Juli 2023

Auch 1967, beim zweiten Konzert in der Wiener Stadthalle, bleiben die Krawalle aus, die man von Auftritten in anderen europäischen Städten kennt. Die österreichische Magazin-Sendung "Horizonte" mokiert sich über Mick Jagger und die langen Haare seiner Anhänger und spiegelt damit den Mief wider, gegen den Jugendliche mit den Stones auflehnen.



Fernsehberichte über das vierte Stones-Konzert 1973 verströmen bereits ein gepflegtes Hippie-Flair. Man hat sich in Österreich offenbar an die Rolling Stones gewöhnt, und die Kommentatoren schreiben das Interesse an der britischen Band bereits einer "Nostalgiewelle" zu.



Das Konzert im Praterstadion 1982 zeigt, wie die Rolling Stones mittlerweile im Mainstream angekommen sind. Es ist ein durchorganisiertes, kommerzielles Großereignis, das Fans aller Altersklassen anzieht. Es ist auch das erste Mal, dass in Österreich eine Band im Fußballstadion spielt. Die österreichischen Filmproduzenten Rudi Dolezal und Hannes Rossacher kommen Mick Jagger bei der Stadionbesichtigung sogar recht nahe.