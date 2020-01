Panorama - Die Monarchie lebt! vom 6. Februar 2020

Bei einem Kaiserball im Jahr 1980 zu Ehren des 150. Geburtstags von Kaiser Franz Joseph im burgenländischen Neudörfl ließ man die alten Zeiten hochleben. Schützen in k.-u.-k.-Uniformen, die Kaiserhymne und Mode aus Zeiten der Monarchie durften dabei nicht fehlen.



Wie war eigentlich der Alltag in der Kaiserzeit? Wie erging es beispielsweise den Menschen aus Böhmen und Mähren, die in die Kaiserstadt Wien kamen? In einer Reportage aus dem Jahr 1972 erzählen die Gastarbeiter der Jahrhundertwende über ihr Leben in der neuen Heimat. Schneider und Schuster aus Tschechien waren in der Hauptstadt damals sehr gefragt.



Der Alltag des Bürgertums unterschied sich maßgeblich von dem der Arbeiterschaft. Der 81-jährige Emil Ostermann berichtete 1977 über seine jüdische Herkunft, seine wohlbehütete Jugend, seine Liebe zur Musik und seine Kaisertreue.