Panorama - Die lieben Viecherl vom 11. November 2021

Es gab aber auch schon immer Menschen, denen ein "Hunderl" oder "Henderl" zu gewöhnlich war. Sie verlegten sich auf die - leider nicht immer artgerechte - Haltung von exotischen Tieren. Walter Pissecker hat 1980 in Terrarien, Käfige und sogar in Badewannen geschaut und Erstaunliches entdeckt. So empfing ihn in einer Wohnung sogar ein fauchendes Krokodil.



Wenn sich manche Menschen von ihren Vier- oder Zweibeinern auch nach deren Tod nicht trennen wollen, können Tierpräparatoren zumindest ein bisschen Abhilfe schaffen. Die Form bleibt gewahrt - und tröstet vielleicht so manches "Frauerl" und "Herrl" über den Verlust hinweg.