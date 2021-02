Panorama - Die alten Leut vom 25. Februar 2021

32 Jahre - von 1968 bis 2000 - lief im ORF der "Seniorenclub" mit Gustav Danzinger am Klavier, Hilli Reschl als "Kellnerin" und Willy Kralik als "Klubsekretär". Gastgeber waren Ernst Hagen, Dolf Lindner und zuletzt Ingrid Wendl. "Panorama" zeigt Ausschnitte aus der 1., der 1000. und der letzten Folge.



Die Gruppe der Altersverweigerer wird immer größer. "Am Schauplatz" hat solche Menschen begleitet, darunter die einst stärkste Oma Österreichs, die mit 62 noch Rekorde im Gewichtheben aufstellte.



Befreit von beruflichen und familiären Verpflichtungen holen manche nach, was sie ihr Leben lang schon machen wollten - zum Beispiel ein Studium. Walter Pissecker hat 1973 für "Panorama" zahlreiche ältere Semester in den Hörsälen der Uni Wien aufgespürt.