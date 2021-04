Panorama - Das Geschäft mit der Sicherheit vom 6. Mai 2021

Walter Pissecker hat in die Welt der Detektive gelugt, die mit ihren literarischen Vorbildern oft kaum etwas gemeinsam hatte. Schon immer haben sich wohlhabende Privatpersonen oder Prominente zivile Hilfe im Kampf gegen kriminelle Gewalt gesucht. Daher war Nachwuchs gefragt. Joe Praner, anno dazumal einer der renommiertesten Leibwächter Österreichs, gründete die erste Leibwächterschule. Pflichtfach Nummer eins für den angehenden James Bond: der Nahkampf.



Das Autotelefon war schon in den 1980er-Jahren ein praktisches, wenn auch im Vergleich zu heute ein sehr klobiges Arbeitsgerät. Aber wer heikle Gespräche führte, konnte sich nie sicher sein, ob sein Telefonat vertraulich blieb. Denn es hätte ja ein Dritter in der Leitung sein können. Die Motive der Lauscherinnen und Lauscher im Äther waren durchaus unterschiedlich.