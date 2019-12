Panorama - Chris Lohner vom 9. Januar 2020

Chris Lohner erinnert sich anhand von Archivmaterial an interessante und kuriose Momente ihrer Karriere: zum Beispiel an ihre erste TV-Rolle in einem "Tatort-Krimi" an der Seite von Fritz Eckhardt ("Einfacher Doppelmord", 1969) oder an die Zaubertricks mit Peter Lodynski ("Die Magier sind unter uns, 1979).



Manchmal erhielt sie nicht ganz jugendfreie Post von ihren Fans ("Jolly-Joker", 1980). Sie erinnert sich ebenso an ihre kuriosen Auftritte in der Kult-Serie "Kottan ermittelt" (1976-1983) und an die Lieder, die "Panorama"-Urgestein Walter Pissecker für sie geschrieben hat.