Panorama - Badefreuden vom 20. Mai 2021

Bereits 1982 haben sie für die Sendung "Jolly Joker" den Versuch gestartet, die oft recht ausgelassenen Badegäste - wenigstens halbwegs - unter Kontrolle zu bringen.



Ein Schotterteich in der Nähe von Graz war in den 1970er-Jahren Anziehungspunkt für fidele Anhänger der Freikörperkultur. Doch das Baden mit oder ohne Textilien war dort eigentlich gar nicht erlaubt. Der Schotterteichbesitzer drückte ein Auge zu - bis sich mahnend die Bezirkspolitik eingeschaltet hat.



Es gibt keinen Gott. Dieser Behauptung widersprachen die folgenden Herrschaften auf das Radikalste. Und einen Beweis konnten sie auch sofort aus dem Talon ziehen: Wenn es keinen Gott gab, warum existierte dann ein drei Quadratmeter großes Glück? Wer im Gänsehäufel eine Kabane ergattert hat, war kein Atheist. Und zu gottvoll waren die schönen Sommertage auch im Wiener Bad an der Alten Donau. 1992 öffneten ein paar Dauermieter für die Kamera die Tür zu ihrem kleinen Paradies.