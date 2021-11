Panorama - 65 Jahre Fernsehen: "Jedem sein Magazin" vom 14. Oktober 2021

"Hausfrau sein dagegen sehr" war in den 1960er-Jahren ein beliebtes TV-Magazin, wirkt heute allerdings, was Titel, Inhalt und Form betrifft, wie aus der Zeit gefallen. "Hüter der Gesundheit" widmete sich 1959 einem auch heute noch brisanten Thema: Gefährlichen Viren und dem folgenden, europaweiten "Contact Tracing" - der Kontaktpersonennachverfolgung.



In der "Fernsehküche" gingen in den 1970er-Jahren noch ausschließlich Männer ans Werk - wie Ernst Faseth mit einem Ganslrezept. "Patente, Patente" stellte 1975 österreichische Erfinder und deren teils kuriose Innovationen für Auto, Wohnen und Fitness vor. Im Unterhaltungsmagazin "Schaufenster" wollte 1973 ein Notar aus Deutschland das Schlager-Niveau verbessern, indem er die meistverkauften Hits kritisch und auf recht eigenwillige Art präsentierte. Und im Verkehrsmagazin "Motorama" gab Formel-1-Weltmeister Jochen Rindt 1970 Tipps fürs Autofahren im Winter.