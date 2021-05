Panorama - 50 Jahre Austropop vom 17. Juni 2021

Ö3 und "Spotlight" lieferten zahlreichen österreichischen Interpreten die Bühne für ihren Karrierestart: Peter Cornelius, Heinrich Walcher, Waterloo & Robinson, Misthaufen, Milestones, The Madcaps, Ray & Mick alias Reinhold Bilgeri & Köhlmeier und natürlich die "Nummer eins vom Wienerwald", Wolfgang Ambros. Joesi Prokopetz hat für ihn zahlreiche Lieder geschrieben, unter anderem "Da Hofa". 25 Jahre später hat er den Text selbst literarisch vorgetragen - als "Kriminalfall Hofer".



In der "Austro Pop Show 2004" plauderte Georg Danzer mit Josefine Hawelka, der legendären Chefin des berühmten Wiener "Café Hawelka". 1975 hatte es der "Schurli" in seinem Hit "Jö schau" verewigt, doch die Geschichte vom "Nackerten im Hawelka" war den Lokalbetreibern anfangs gar nicht recht.