13 Jahre Panorama - Ein Rückblick vom 22. September 2022

Im Studio zeigte Hoppe, wie die Bluebox funktioniert - ein Trick, für den "Lodynskis Flohmarkt Company" bereits 1971 in Montreux die "Goldene Rose" erhalten hat.



Besonders amüsant war es meist, wenn sich Prominente mit alten Aufnahmen von sich konfrontiert sahen: Chris Lohner erinnerte sich an Fanpost aus ihrer Zeit als TV-Ansagerin, Wetter-Lady Christa Kummer an ein "Hoppala", als ihr der Sender aus dem Kleid rutschte, Peter Rapp an die Faszination, die er mit "Spotlight" ausgelöst hatte, und Thaddäus "Teddy" Podgorski, was ihn einst auf die Idee zu "Panorama" gebracht hat.



Hans Krankl und Herbert Prohaska amüsierten sich erneut, als sie ihre Lachanfälle bei Musikaufnahmen in "Seinerzeit" wieder sahen. Skilegende Karl Schranz verriet, warum er nach dem Olympia-Ausschluss in Sapporo trotz der Massenhysterie bei seiner Heimkehr cool geblieben ist, Joesi Prokopetz, bei welchem Ferienjob er die Idee zum Ambros-Hit "Da Hofa" hatte, und Herbert Janata, dass seine "Worried Men Skiffle Group" die allererste Dialektplatte auf den Markt gebracht hat - eine Woche bevor Marianne Mendt mit "Wie a Glock'n" ihrerseits den Austropop eingeläutet hat.