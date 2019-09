Markus Lanz vom 9. Mai 2019

Laureen Nussbaum, Holocaust-Überlebende

Die 91-jährige Jüdin war eine Freundin von Anne Frank und überlebte den Holocaust nur knapp. Die Literaturwissenschaftlerin spricht über ihren Lebensweg und erinnert an Anne Frank.



Wolfgang Ischinger, Diplomat

Als Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz beobachtet er das Weltgeschehen genau. Ischinger sagt: "Die Lage ist heute so gefährlich wie noch nie seit dem Ende des Kalten Krieges."



Joachim Król, Schauspieler

Am Montag spielt er die Hauptrolle im Fernsehfilm der Woche "Endlich Witwer". Król selbst ist seit 38 Jahren mit seiner Frau zusammen. Er spricht über sein Rezept für eine lange Ehe.